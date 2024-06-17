Итоги саммита по Украине в Швейцарии: гора родила мышь

В Швейцарии завершился "мирный саммит по Украине", в котором принимали участие 92 страны. Ряд стран отказались от участия по той причине, что Россия не была приглашена, а без нее обсуждать пути урегилирования очевидно бессмысленно.
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