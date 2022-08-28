Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155-мм и 152-мм

Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155-мм и 152-мм. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале представительства.
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 155-мм и 152-мм. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Telegram-канале представительства.
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