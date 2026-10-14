Почему операция «Вивальди» не сможет остановить наступление ВС РФ на Славянск

Ещё не так давно казалось, что украинское контрнаступление в районе Красного Лимана явно выдохлось и начало останавливаться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Альянс озабочен»...
- Цена Одессы: поче...
- ТМ «На планете – хао...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым