Всего дроны были сбиты над территорией 27 регионов РФ и над акваторией Черного моря. На подлете к Москве сбиты 94 БПЛА, сообщил Сергей Собянин.
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