Митрополит из ХМАО продолжит добиваться возвращения в школы духовно-нравственных уроков, отмененных при экс-губернаторе Комаровой

Принимая участие в торжествах по случаю 25-летия Великого освящения храма Рождества Христова в Нижневартовске, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел заявил, что намерен и дальше добиваться возвращения в образовательные учреждения региона духовно-нравственных уроков, которые были отменены в прошлом году при предыдущем губернаторе Наталье Комаровой.