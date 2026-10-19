Прикрыл предприятие от дронов ВСУ - в итоге попал в СИЗО по подозрению в растрате и коррупции: Михаил Делягин смоделировал возможную ситуацию и тем самым объяснил, почему инициатива в России может быть наказуема.
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