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Утро.ru

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Налоговики РФ ликвидировали бизнес певицы Земфиры*

Налоговики РФ ликвидировали бизнес певицы Земфиры*

Еще одна глава в российской истории певицы-беглянки Земфиры* окончательно закрыта. После продажи последнего объекта недвижимости в стране звезда лишилась и статуса индивидуального предпринимателя, официально прекратив деятельность в РФ.

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Комментарии
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t
tolip
Давно пора эту шалава пристрелить...
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1 м.
Элина Смирнова
Вот так, зефирка.
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1 м.