Налоговики РФ ликвидировали бизнес певицы Земфиры*

Еще одна глава в российской истории певицы-беглянки Земфиры* окончательно закрыта. После продажи последнего объекта недвижимости в стране звезда лишилась и статуса индивидуального предпринимателя, официально прекратив деятельность в РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии