В столице дорожники продолжили работы по уборке снега до позднего вечера

Вчера вечером в столице дорожники продолжили работы по уборке снега и борьбе с гололедицей. Службы по уборке снега предприняли меры по предотвращению образования наледи на улицах, на станциях ожидания, во дворах многоквартирных домов, в парках и скверах.
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