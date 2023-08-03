Жители Новосибирска пожаловались на чиновника, решившего перестроить своё кафе в двухэтажный магазин

Не все жильцы дома поддерживают идею о строительстве модульного магазина под окнами домов.Местные жители пожаловались на главу департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина.
Не все жильцы дома поддерживают идею о строительстве модульного магазина под окнами домов.Местные жители пожаловались на главу департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталия Витухина.
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