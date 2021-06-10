Когда боишься приближающейся старости и пенсии в $ 200

Мужские забавыДети и семьяКогда боишься приближающейся старости и пенсии в $ 200 Мне 52 года. У меня есть небольшое собственное дело, которое кормит меня и мою семью уже более 10 лет.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор БорисовНу остается только поблагодарить наше государство за такую заботу..........или как там один едросс сказал--государство гражданам ничего не должно!! это граждане ему должныАлександрРаботаешь на себя.Какие претензии к госудаоству?А папа твой при СССР работал.Angel ангелналоги платили оба! государство должно обоим.АлександрТак государство не отказывается от своих обязательств.Причин стонать не вижу. Если этот "писатель" за 10 лет скопил на 2 квартиры,то за оставшееся до пенсии время, вполне накопит немалую сумму.Никакая инфляция её не сожрёт.Не в Веймарской Германии живём и не в ельцинской России. Чего стоящего он не заработал?Яхты,как у Абрамовича?Или на собственный островок в Тихом океане не хватает?Комментировать
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