Мужские забавы

62 112 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Sergey Ivanov
    Ну, раз сумела с юмором к себе отнестись- значит, шансы есть! А когда летом приедешь в магазин покупать удобрения- од...В голове блондинк...
  • Tania Еременко
    Браво автору! С улыбкой,Не могу держать я...
  • Alex Немо
    Если бы Бог хотел дать нам разукрашенную рисунками кожу, то он бы добавил нам перьев или разноцветной шерсти. Хотит...Все судят по внеш...

Когда боишься приближающейся старости и пенсии в $ 200

Когда боишься приближающейся старости и пенсии в $ 200

Мне 52 года. У меня есть небольшое собственное дело, которое кормит меня и мою семью уже более 10 лет.

Вернуться к статье
42
Обсудить
Виктор Борисов
Ну остается только поблагодарить наше государство за такую заботу..........или как там один едросс сказал--государство гражданам ничего не должно!! это граждане ему должны
Александр
Работаешь на себя.Какие претензии к госудаоству?А папа твой при СССР работал.
Angel ангел
налоги платили оба! государство должно обоим.
Александр
Так государство не отказывается от своих обязательств.Причин стонать не вижу. Если этот "писатель" за 10 лет скопил на 2 квартиры,то за оставшееся до пенсии время, вполне накопит немалую сумму.Никакая инфляция её не сожрёт.Не в Веймарской Германии живём и не в ельцинской России. Чего стоящего он не заработал?Яхты,как у Абрамовича?Или на собственный островок в Тихом океане не хватает?

Картина дня

наверх