Врач Нефедов объяснил, что достаточно три месяца для появления симптомов EVALI от курения вейпов Ольга БезродняяВрач Нефедов рассказал о скрывающихся опасностях курения вейпов из-за накопительного эффекта их веществ.
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