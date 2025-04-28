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Врач Нефедов объяснил, что достаточно три месяца для появления симптомов EVALI от курения вейпов

Врач Нефедов объяснил, что достаточно три месяца для появления симптомов EVALI от курения вейпов

Врач Нефедов объяснил, что достаточно три месяца для появления симптомов EVALI от курения вейпов Ольга БезродняяВрач Нефедов рассказал о скрывающихся опасностях курения вейпов из-за накопительного эффекта их веществ.

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