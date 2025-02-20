О русских и хохлах

А при чём здесь Пригожин и Платошкин ? Пригожин какой, они оба лысые ?

Вадим Кузнецов

Огромная гора хороших мыслей. Но есть в этой горе момент, который дурно пахнет. А именно: смешивание идеи патриотизма с идеей верноподданничества. И списочек тех, кто "плохой", в некоторых местах тоже... подванивает. Но в главном соглашусь: нет никаких "украинцев", и война эта ГРАЖДАНСКАЯ.