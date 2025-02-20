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Несекретные материалы

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Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Огромная гора хороших мыслей. Но есть в этой горе момент, который дурно пахнет. А именно: смешивание идеи патриотизма...О русских и хохлах
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О русских и хохлах

О русских и хохлах

«Если долго вглядываться в Бездну, то Бездна начинает вглядываться в тебя»(с)Ницше Я сейчас буду неприятные вещи говорить.

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Комментарии
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В С
А при чём здесь Пригожин и Платошкин ? Пригожин какой, они оба лысые ?
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13 час.
Геннадий Сытник
От души прошелся, браво!!!
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12 час.
Вадим Кузнецов
Огромная гора хороших мыслей. Но есть в этой горе момент, который дурно пахнет. А именно: смешивание идеи патриотизма с идеей верноподданничества. И списочек тех, кто &quot;плохой&quot;, в некоторых местах тоже... подванивает. Но в главном соглашусь: нет никаких &quot;украинцев&quot;, и война эта ГРАЖДАНСКАЯ.
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5 час.
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