«Если долго вглядываться в Бездну, то Бездна начинает вглядываться в тебя»(с)Ницше Я сейчас буду неприятные вещи говорить.
О русских и хохлах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
В С
А при чём здесь Пригожин и Платошкин ? Пригожин какой, они оба лысые ?
Ответить
13 час.
Геннадий Сытник
От души прошелся, браво!!!
Ответить
12 час.
Вадим Кузнецов
Огромная гора хороших мыслей. Но есть в этой горе момент, который дурно пахнет. А именно: смешивание идеи патриотизма с идеей верноподданничества. И списочек тех, кто "плохой", в некоторых местах тоже... подванивает. Но в главном соглашусь: нет никаких "украинцев", и война эта ГРАЖДАНСКАЯ.
Ответить
5 час.
Свежие комментарии