Пьяный медик рвался сделать МРТ ребёнку: На помощь пришёл врач - стало только хуже

В Свердловской области произошел крайне неприятный инцидент – семейная пара привезла ребёнка ночью в больницу из-за серьёзных подозрений, чтобы сделать МРТ, однако помочь им мог только "вусмерть" пьяный медработник, который рвался начать процедуру.