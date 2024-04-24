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Пьяный медик рвался сделать МРТ ребёнку: На помощь пришёл врач - стало только хуже

Пьяный медик рвался сделать МРТ ребёнку: На помощь пришёл врач - стало только хуже

В Свердловской области произошел крайне неприятный инцидент – семейная пара привезла ребёнка ночью в больницу из-за серьёзных подозрений, чтобы сделать МРТ, однако помочь им мог только "вусмерть" пьяный медработник, который рвался начать процедуру.

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