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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Црвена Звезда» вылетела от «Виктории» Пльзень после 3:0 в первой игре квалификации ЛЕ. На камбэк чехов перед ответным матчем давали 7%

«Виктория» Пльзень сенсационно вышла в общий этап Лиги Европы. Чешский клуб проиграл 0:3 «Црвене Звезде» в первом матче.

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