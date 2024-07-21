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  • Раиса Мелькумова
    А, что ГД болеет за американцев, лучше бы думала о своём народе и принимала законы нужные и правильные!В Госдуме оценили...
  • Вячеслав Кудрявцев
    вот ничего более актуального то нетути!суки!!!В Госдуме поддерж...

Долги по ЖКХ предложили взыскивать через нотариусов

Долги по ЖКХ предложили взыскивать через нотариусов

Долги по ЖКХ предлагают взыскивать через нотариусов. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовлен к внесению в Госдуму главой комитета по строительству и ЖКХ Сергеем Пахомовым, его заместителями Владимиром Кошелевым и Светланой Разворотневой и другими депутатами.

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