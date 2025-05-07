В омском парке имени 30-летия ВЛКСМ впервые за много лет обновят входную зону. Сейчас проводят экспертизу существующей конструкции, а после специалисты приступят к ремонту.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В омском парке имени 30-летия ВЛКСМ впервые за много лет обновят входную зону. Сейчас проводят экспертизу существующей конструкции, а после специалисты приступят к ремонту.