О тихой кончине «дедушки»: вместо некролога

Любопытно, однакоПолитикаО тихой кончине «дедушки»: вместо некрологаИ ведь никто не заметил! Sic transit gloria mundi…Нет, уже давно было ясно, что лучшие времена позади.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьУсталая Странница Вернулась ДомойКакие бы грамотные вещи ни говорил порой Вольфович, а характеризует его, всё-таки, привычка "брать эмоциями".ИИринаУ Жириновского всегда был имидж -устроить провокации . Но ,видно ,надоело это тем ,кто за него голосовал .Комментировать
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