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О тихой кончине «дедушки»: вместо некролога

О тихой кончине «дедушки»: вместо некролога

И ведь никто не заметил! Sic transit gloria mundi…Нет, уже давно было ясно, что лучшие времена позади.

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Усталая Странница Вернулась Домой
Какие бы грамотные вещи ни говорил порой Вольфович, а характеризует его, всё-таки, привычка "брать эмоциями".
Ирина
У Жириновского всегда был имидж -устроить провокации . Но ,видно ,надоело это тем ,кто за него голосовал .

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