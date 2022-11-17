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Учëные из США считают, что в ближайшие десятилетия популярным аксессуаром, который свяжет человеческий мозг с компьютером, станут мозговые имплантаты

Учëные из США считают, что в ближайшие десятилетия популярным аксессуаром, который свяжет человеческий мозг с компьютером, станут мозговые имплантаты

﻿﻿Американские исследователи считают, что в ближайшие десятилетия мозговые имплантаты станут популярным аксессуаром, который свяжет человеческий мозг с компьютером.

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