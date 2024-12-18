Минниханов обсудил с хокимом Навоийской области создание промпарка в Навои

На второй день рабочей поездки в Узбекистан Раис Татарстана Рустам Минниханов отправился в город Навои для ознакомления с ходом строительства промпарка на территории одноименной свободной экономической зоны и встречи с хокимом Навоийской области Норматом Турсуновым.