Ближнему Востоку грозит война Гитлера с Саддамом Хусейном

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency Текст: Анастасия Куликова Вчера 251 прочитал В ответ на удар «Хезболлы» по Голанским высотам Израиль поразил цели в 15 населенных пунктах на территории Ливана.
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