Китай планирует закупиться боингами

Компания Boeing Co. может, наконец, увидеть прорыв в продажах своих самолетов 737 Max в Китае, когда президенты Джо Байден и Си Цзиньпин встретятся на этой неделе, что положит конец длительному коммерческому замораживанию на критически важном для американского авиапроизводителя зарубежном рынке.
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