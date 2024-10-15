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Царьград

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Генштаб ВСУ назвал три самые горячие точки на линии фронта

Генштаб ВСУ назвал три самые горячие точки на линии фронта

На трёх направлениях самая накалённая обстановка.Генштаб ВСУ назвал три самые горячие для Киева точки на фронте.

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