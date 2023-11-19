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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кучеров с 2+1 стал 1-й звездой дня в НХЛ, Панарин с дублем и рекордами – 2-й

Лига подвела итоги очередного игрового дня.  Третья звезда – форвард «Бостона» Трент Фредерик с дублем в ворота «Монреаля» (5:2).

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