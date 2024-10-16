Глава краевого Минздрава ответила на критику о закрытии отделения гинекологии

Министр здравоохранения Забайкалья Оксана Немакина на пресс-конференции прокомментировала недовольство некоторых представителей медицинского сообщества относительно закрытия гинекологического отделения на Курнатовского, 79 в Чите.
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