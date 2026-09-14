Происшествия
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Происшествия

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В Мордовии сотрудники полиции проводят профилактическую работу по противодействию мошенничеству со школьниками и педагогами

В целях предупреждения преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, сотрудники органов внутренних дел продолжают проводить профилактические беседы с населением.

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