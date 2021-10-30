Небензя пообещал спросить Гутерреша о девочке из Луганска, попавшей в базу Миротворца

ООН, 30 окт - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя пообещал при случае поинтересоваться у генсека ООН Антониу Гутерреша о ситуации с девочкой из Луганска Фаиной Савенковой, которую ранее включили в базу данных скандально известного сайта "Миротворец".
Популярные статьи
- Экономист рассказал о последствиях краха Украины для России
- Поклонская заявила, что не забудет тех, кто превратил Украину «в руину»
- AVA (Молдавия): «Внезапная претензия Кремля по поводу 700 миллионов долларов очень похожа на сумму всех активов „Молдовагаз", которая как раз составляет порядка 700 миллионов долларов»
Свежие комментарии