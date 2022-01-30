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Матс Виландер: «Быстрые корты и более низкий отскок делают глубокую позицию Медведева менее эффективной. Рафа понимает, как этим воспользоваться»

Семикратный чемпион «Больших шлемов» Матс Виландер считает Рафаэля Надаля фаворитом в финале Australian Open против Даниила Медведева.

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