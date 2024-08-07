«Зенит» должен победить «Динамо». Он сделал выводы из прошлого сезона и показывает сильный футбол: высокая коллективная скорость, много играют вперед и за спину открываются». Зазулин о матче 4-го тура

Игра пройдет 10 августа в Санкт-Петербурге. «Безусловно, будет интересный матч. Думаю, «Зенит» все равно должен справиться, потому что сделал выводы из ошибок прошлого сезона: с первого тура показывают достаточно сильный футбол во всех смыслах — высокая коллективная скорость, много играют вперед и за спину открываются.