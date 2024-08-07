Новые технологии позволят жителям Коптева пройтись по ВДНХ, не покидая дома

В пилотном режиме открыт доступ к метавселенной ВДНХ для всех пользователей Рунета. Как сообщила пресс-служба Департамента информационных технологий, проект реализован в честь 85-летия главной выставки страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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