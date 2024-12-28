Минздрав Крыма информирует о работе медицинских организаций в праздничные и выходные дни

Минздрав Крыма информирует о работе медицинских организаций в праздничные и выходные днимедицинскими организациями будет обеспечено оказание первичной медико-санитарной помощислужба скорой помощи будет работать ежедневно и круглосуточнопомощь пациентам круглосуточных стационаров будет обеспечена в полном объёмеОб особ.