💊 Врач предупредила об опасности самолечения метаболического синдрома Многие люди пытаются лечить метаболический синдром самостоятельно, даже не подозревая о его существовании, рассказала заведующая Центром управления сердечно-сосудистыми рисками в РК Наталья Драненко.