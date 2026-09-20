💊 Врач предупредила об опасности самолечения метаболического синдрома Многие люди пытаются лечить метаболический синдром самостоятельно, даже не подозревая о его существовании, рассказала заведующая Центром управления сердечно-сосудистыми рисками в РК Наталья Драненко.
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