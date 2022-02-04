Официально: процессоры AMD Ryzen 7000 и видеокарты Radeon RX 7000 выйдут в этом году

В Сети было много слухов о том, что в этом году AMD выпустит процессоры Ryzen 7000 для настольных компьютеров и видеокарты Raden RX 7000, и вот сейчас глава компании Лиза Су (Lisa Su) официально подтвердила то, о чем ранее говорилось неофициально.