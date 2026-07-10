Продукты питания подорожали на 0,7% в июне

В России в июне продукты питания подорожали на 0,69% по сравнению с маем, сообщил Росстат 10 июля. Выросли в цене лук репчатый (+26,1%), картофель (+23,1%), капуста белокочанная (+14,7%), свекла столовая (+13,8%), морковь (+10,4%), огурцы (+4%) и лимоны (+3,3%).