Врач Дмитриев рассказал, почему обычные простуды продолжаются по месяцу и дольше

Врачи регистрируют увеличение числа случаев, когда люди страдают от ОРВИ в течение длительного времени – нескольких недель или даже месяцев, об этом «Российской газете» рассказал врач-инфекционист, руководитель Центра эпидемически значимых инфекционных болезней НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Александр Дмитриев.