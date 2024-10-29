Политика как он...
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Политика как она есть

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Бывший президент Украины предупредил об усугубляющейся в стране проблеме

Бывший президент Украины предупредил об усугубляющейся в стране проблеме

В украинском обществе усиливается недовольство требованиями командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличить темпы мобилизации.

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Комментарии
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В
Валерий
Автор книги &quot;Украина не Россия&quot; Кучма (Шапка) не вледеет аналитикой. С помощью таких президентов разорили Украину, способствовали росту бандеризации общества, подготовили к войне с Россией.
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12 час.
MS
Mikhail Stepanov
Кучма - как раз тот человек, который способствовал превращению Украины во враждебное России государство, он же тот , кто грабил и разрушал страну.
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11 час.
vilyushhenko Ильющенко
Ненависть растет, но бесплатно оно ни во что не выльется. Только им покажи копейку и поскакали!
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11 час.

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