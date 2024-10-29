В Валерий Автор книги "Украина не Россия" Кучма (Шапка) не вледеет аналитикой. С помощью таких президентов разорили Украину, способствовали росту бандеризации общества, подготовили к войне с Россией.

MS Mikhail Stepanov Кучма - как раз тот человек, который способствовал превращению Украины во враждебное России государство, он же тот , кто грабил и разрушал страну.