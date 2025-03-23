Бывшему замглавы Брянской области вменили получение взятки в 21,5 млн рублей

Получение взятки в размере 21,5 млн рублей вменили бывшему заместителю губернатора Брянской облассти Александру Петроченко следователи Следственного комитета, сообщило 23 марта РИА Новости со ссылкой на судебные документы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии