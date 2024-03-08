В Германии увидели знак США о победе России в конфликте с Украиной. Увольнение заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд является знаком к тому, что конфликт на Украине скоро завершится.
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