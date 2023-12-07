Норвегия ужесточает правила приема украинских беженцев

Правительство Королевства Норвегия в четверг, 7 декабря, заявило, что ограничивает число прибывающих в страну украинских переселенцев, урезает выплату им детских пособий, ограничивает возможности для поездок на Украину и в дальнейшем будет селить не гостиницах, а в обычных центрах приема беженцев», – сообщают СМИ.