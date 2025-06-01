Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 690 подписчиков

Глава Севастополя прокомментировал крушение поезда в Брянской области

Глава Севастополя прокомментировал крушение поезда в Брянской области

Крушение пассажирского поезда в Брянской области в ночь на 1 июня является терактом. Об этом заявил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев в своем Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Денисов
Почему нет соответствующей реакции президента? Хватит играть в сопливую политику!
Ответить
9 час.
наверх