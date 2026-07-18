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Мировое обозрение

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На Украине объяснили, как «генерал 200» Сырский стал незаменим для Зеленского и загнал его в тупик

На Украине объяснили, как «генерал 200» Сырский стал незаменим для Зеленского и загнал его в тупик

Украинская власть сейчас напоминает человека, который сидит на двух стульях, и оба шатаются. С одной стороны — катастрофическое падение рейтингов, с другой — армия, которая явно не в восторге от происходящего.

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