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Федерация хоккея Белоруссии подтвердила заявку на экстралигу от команды из РФ

Федерация хоккея Белоруссии подтвердила заявку на экстралигу от команды из РФ

Российский клуб сможет принять участие в Белорусской экстралиге. Председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович на панельной дискуссии Международного хоккейного форума объявил о получении такой заявки, сообщил «Матч ТВ».

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