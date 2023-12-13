Федерация хоккея Белоруссии подтвердила заявку на экстралигу от команды из РФ

Российский клуб сможет принять участие в Белорусской экстралиге. Председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович на панельной дискуссии Международного хоккейного форума объявил о получении такой заявки, сообщил «Матч ТВ».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии