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Командир спецназа «Ахмат» отчитался о двух освобожденных от ВСУ поселках в Курской области

Командир спецназа «Ахмат» отчитался о двух освобожденных от ВСУ поселках в Курской области

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России освободили в Курской области два населенных пункта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов.

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