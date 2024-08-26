Командир спецназа «Ахмат» отчитался о двух освобожденных от ВСУ поселках в Курской области

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России освободили в Курской области два населенных пункта. Об этом в своем Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов.
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