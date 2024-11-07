Актриса Лия Ахеджакова в прошлом году уволилась из театра "Современник" и уехала из России. Но заграничной карьеры, как и у многих "испуганных патриотов", не вышло.
"ПОЧЕМУ НЕ ИНОАГЕНТ?": АХЕДЖАКОВА "ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ" - ЗАГРАНИЧНОЙ КАРЬЕРЫ НЕ ВЫШЛО. НО В РОССИИ НЕ РАДЫ
Комментарии
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Сергей Трофимов
кто это эту свинью пустил в Россию наверное такие же моральные уроды как эта тварь вонючая
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3 час.
Сергей Трофимов
и эта тварь еще будет получать российскую пенсию и немаленькую блин жаль что она еще не сдохла
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3 час.
ГГ
Гари Гарин
Представитель России в ООН в ответ на гневную обличи- тельную речь министра иностранных дел Германии Бербок просто промолчал, занятый своими бумагами, что прозву-чало как - негоже серьезному человеку вступать в полемику с дурочкой и ее дурацкими репликами. С Лией Ахеджаковой нечто схожее- "великая актриса" оказалась очень недалеким человеком, просто старой рефлектирующей дурочкой, что неудивительно - актерское образование специфическое , а опыт жизни узкий, но амбиции, бывает, зашкаливают и человек порой просто не понимает, какую ахинею он глубокомысленно несет. К тому же по факту Лия Ахеджакова по сути далека от " великой". ее обманули, а она вдруг поверила в свое величие...
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1 час.
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