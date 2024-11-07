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Медвежий угол

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"ПОЧЕМУ НЕ ИНОАГЕНТ?": АХЕДЖАКОВА "ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ" - ЗАГРАНИЧНОЙ КАРЬЕРЫ НЕ ВЫШЛО. НО В РОССИИ НЕ РАДЫ

"ПОЧЕМУ НЕ ИНОАГЕНТ?": АХЕДЖАКОВА "ВЕРНУЛАСЬ ДОМОЙ" - ЗАГРАНИЧНОЙ КАРЬЕРЫ НЕ ВЫШЛО. НО В РОССИИ НЕ РАДЫ

Актриса Лия Ахеджакова в прошлом году уволилась из театра "Современник" и уехала из России. Но заграничной карьеры, как и у многих "испуганных патриотов", не вышло.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
кто это эту свинью пустил в Россию наверное такие же моральные уроды как эта тварь вонючая
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3 час.
Сергей Трофимов
и эта тварь еще будет получать российскую пенсию и немаленькую  блин жаль что она еще не сдохла
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3 час.
ГГ
Гари Гарин
Представитель России в ООН в ответ на гневную обличи- тельную речь министра иностранных дел Германии Бербок просто промолчал, занятый своими  бумагами, что прозву-чало как - негоже серьезному человеку вступать в полемику с дурочкой и ее дурацкими репликами. С Лией Ахеджаковой нечто схожее-  &quot;великая актриса&quot; оказалась очень недалеким человеком, просто старой рефлектирующей дурочкой, что неудивительно - актерское образование специфическое , а опыт жизни узкий, но амбиции, бывает, зашкаливают и человек порой просто не понимает, какую ахинею он глубокомысленно несет. К тому же по факту Лия Ахеджакова по сути  далека от &quot; великой&quot;. ее обманули, а она вдруг поверила в свое величие...
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1 час.

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