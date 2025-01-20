Они вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности России Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск, подчеркнув, что более трех столетий они с честью выполняют свой воинский долг, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, а также способствуют достижению побед на полях сражений.
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