Они вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности России Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск, подчеркнув, что более трех столетий они с честью выполняют свой воинский долг, вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности страны, а также способствуют достижению побед на полях сражений.