Ковальчук рассказал, что Запад предлагает российским ученым работать в ЦЕРН

Российские ученые отказались от предложения Запада работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) из-за двойных стандартов, заявил РИА Новости президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
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