Мировое обозрение

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Белый дом назначил главного «партизана» на Украине

Белый дом назначил главного «партизана» на Украине

Пентагон работает на опережение. Там давно знают о решении Кремля не отдавать Украине отвоеванные территории и создавать там местные администрации с перспективой вхождения этих областей в состав России.

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