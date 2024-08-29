Жена Буйнова рассказала о его самочувствии после сообщений о рецидиве рака

Певец Александр Буйнов жив и здоров, активно участвует в съемках, вечером у него будет концерт, заявила его супруга Елена телеканалу «360», комментируя появившееся ранее сообщение о госпитализации артиста.
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