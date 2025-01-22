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Захарова: не канцлеру Германии Шольцу учить мир свободе слова

Захарова: не канцлеру Германии Шольцу учить мир свободе слова

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировалавыступление канцлера ФРГ Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он заявил, что в Европе и в Германии — свобода слова, и каждый может говорить то, что хочет.

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