Захарова: не канцлеру Германии Шольцу учить мир свободе слова

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировалавыступление канцлера ФРГ Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где он заявил, что в Европе и в Германии — свобода слова, и каждый может говорить то, что хочет.