Комаров из "Мир наизнанку" поразил слишком ярким видом посреди дороги: "Наконец-то..."

Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров расскажет о своих новых приключениях в Пакистане Дмитрий Комаров объездил много стран, в которых старается заснять и показать то, что ранее никому не было известно, передает Politeka.