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Комаров из "Мир наизнанку" поразил слишком ярким видом посреди дороги: "Наконец-то..."

Комаров из "Мир наизнанку" поразил слишком ярким видом посреди дороги: "Наконец-то..."

Ведущий и автор трэвел-программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров расскажет о своих новых приключениях в Пакистане  Дмитрий Комаров объездил много стран, в которых старается заснять и показать то, что ранее никому не было известно, передает Politeka.

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