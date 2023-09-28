РИАМО - 28 сен. Главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский заявил, что из-за неблагодарного поведения украинского лидера Владимира Зеленского Киев может потерять всех союзников.
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